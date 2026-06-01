Fabrication d’un mur en torchis, Muséum de Toulouse, Toulouse

Fabrication d’un mur en torchis Dimanche 14 juin, 14h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Tarif : inclus dans le billet d’entrée. Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Participez à une grande activité collaborative consacrée à la confection d’un pan de mur en torchis au Jardin Botanique du Muséum.

Comme au Néolithique !

Intervenant : Association Grottes et Archéologies

Tout public dès 5 ans

Durée : 15 minutes par séance

Tarif : inclus dans le billet d’entrée

En accès libre

Lieu de rdv : Jardin Botanique Henri Gaussen

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Confectionnez un pan de mur en torchis de manière collaborative. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. jea

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