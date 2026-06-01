Fabrication d’un mur en torchis, Muséum de Toulouse, Toulouse
Fabrication d’un mur en torchis, Muséum de Toulouse, Toulouse dimanche 14 juin 2026.
Fabrication d’un mur en torchis Dimanche 14 juin, 14h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Tarif : inclus dans le billet d’entrée. Inscription sur place le jour-même, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Participez à une grande activité collaborative consacrée à la confection d’un pan de mur en torchis au Jardin Botanique du Muséum.
Comme au Néolithique !
Intervenant : Association Grottes et Archéologies
- Tout public dès 5 ans
- Durée : 15 minutes par séance
- Tarif : inclus dans le billet d’entrée
- En accès libre
- Lieu de rdv : Jardin Botanique Henri Gaussen
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Confectionnez un pan de mur en torchis de manière collaborative. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. jea
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