Fabrication d’une mangeoire en osier Wissembourg
dimanche 22 novembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Fabrication d’une mangeoire en osier
Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Technique simple de vannerie pour tresser (débutants bienvenus). Apporter un sécateur. Sur inscription avant le 20/11, 12h.
Que ce soit pour offrir à un proche lors des fêtes de fin d’année ou pour accrocher dans votre jardin ou à votre balcon, venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Nous utiliserons une technique simple de vannerie pour tresser donc les débutants seront les bienvenus.
À prévoir un sécateur. 0 .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
Come and make a pretty feeder to help our feathered friends get through the winter months. Simple basket-weaving technique (beginners welcome). Bring pruning shears. Registration before 20/11, 12 noon.
L’événement Fabrication d’une mangeoire en osier Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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