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Fabrication d’une mangeoire en osier Wissembourg

dimanche 22 novembre 2026 · Wissembourg

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Ville
67160 Wissembourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Wissembourg

Fabrication d’une mangeoire en osier

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Technique simple de vannerie pour tresser (débutants bienvenus). Apporter un sécateur. Sur inscription avant le 20/11, 12h.
Que ce soit pour offrir à un proche lors des fêtes de fin d’année ou pour accrocher dans votre jardin ou à votre balcon, venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Nous utiliserons une technique simple de vannerie pour tresser donc les débutants seront les bienvenus.

À prévoir un sécateur. 0  .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67  agendacine@gmail.com

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English :

Come and make a pretty feeder to help our feathered friends get through the winter months. Simple basket-weaving technique (beginners welcome). Bring pruning shears. Registration before 20/11, 12 noon.

L’événement Fabrication d’une mangeoire en osier Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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