Informations pratiques

Wissembourg

Fabrication d’une mangeoire en osier

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Technique simple de vannerie pour tresser (débutants bienvenus). Apporter un sécateur. Sur inscription avant le 20/11, 12h.

Que ce soit pour offrir à un proche lors des fêtes de fin d’année ou pour accrocher dans votre jardin ou à votre balcon, venez confectionner une jolie mangeoire pour aider nos amis à plumes à affronter les mois d’hiver. Nous utiliserons une technique simple de vannerie pour tresser donc les débutants seront les bienvenus.

À prévoir un sécateur. 0 .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

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English :

Come and make a pretty feeder to help our feathered friends get through the winter months. Simple basket-weaving technique (beginners welcome). Bring pruning shears. Registration before 20/11, 12 noon.

L’événement Fabrication d’une mangeoire en osier Wissembourg a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte