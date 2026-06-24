Fabrique ta canne et pêche Maison de l’Eau Jû-Belloc

Jû-Belloc

Fabrique ta canne et pêche

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Jusqu’au 28 août, le vendredi, accompagné de Johan de la fédération de pêche du Gers, découvre les petites bêtes de l’eau, comprends la rivière pour monter ta canne et pêche les pieds dans l’eau !!!

Conditions

– à partir de 8 ans,

– convient à toute la famille,

– réservation obligatoire au Fédération de pêche du Gers.

Tout au long de l’été, la Maison de l’Eau propose

Des ateliers nature pour explorer la faune et la flore locales, adaptés aux enfants comme aux familles, pour apprendre en s’amusant.

‍♀️ Des balades découvertes à la rencontre des zones humides et des trésors naturels, guidées par des animateurs passionnés.

Des animations créatives pour les plus jeunes, mêlant art et environnement.

Des expositions interactives sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité, pour mieux comprendre et préserver notre ressource commune.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 g.chaudron@adour-amont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer activities, combining nature, fun discoveries, and environmental awareness.

Through August 28, on Fridays, join Johan from the Gers Fishing Federation to discover small aquatic creatures, learn about the river so you can set up your fishing rod, and fish with your feet in the water!!!

Requirements:

– Ages 8 and up,

– Suitable for the whole family,

– Reservations required through the Gers Fishing Federation.

L’événement Fabrique ta canne et pêche Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65