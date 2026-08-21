Fabrique ta carte pop’up, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Puy-de-Dôme · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Fabrique ta carte pop’up 19 et 20 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Atelier créatif, à partir de reproductions de cartes postales anciennes.
Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473234580 https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr Tramway : ligne A – arrêt Collège Albert-Camus. Parking possible sur place.
Atelier créatif, à partir de reproductions de cartes postales anciennes.
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