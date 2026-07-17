Fabrique ta carte Pop’Up !, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Fabrique ta carte Pop’Up ! Jeudi 1 octobre, 14h00 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-01T14:00:00+02:00 – 2026-10-01T16:00:00+02:00

Atelier d’initiation à la photographie argentique et à l’art du portrait

Cet atelier propose une initiation à la photographie argentique, technique originale mise au point dès les débuts de la photographie : après un moment dédié à la découverte du fonctionnement des appareils et du rôle de la lumière dans la prise de vue, exercices pratiques autour du portrait afin d’expérimenter le cadrage et la relation au modèle.

2026-2027, une année ArchiPhotographique !

Les Archives départementales du Puy-de-Dôme conservent aujourd’hui près de 220 fonds et collections photographiques témoignant de l’histoire du territoire. Des débuts de la photographie à l’ère du numérique, ces collections rassemblent une grande variété de supports : daguerréotypes, plaques de verre, tirages papier, supports souples ou encore éditions de cartes postales, et certains fonds comptent jusqu’à 23 000 photographies, révélant l’ampleur et la richesse de ce patrimoine visuel !

Constitué grâce à plus de vingt-cinq ans de collecte active, cet ensemble exceptionnel réunit aussi bien des clichés amateurs que professionnels. Véritable mémoire du territoire, ils témoignent de la vie quotidienne des habitants du Puy-de-Dôme, des grands événements, ou de l’évolution des paysages et des villes.

Les Archives du Puy-de-Dôme mettent cette diversité et cette richesse à l’honneur entre septembre 2026 et 2027 dans le cadre des manifestations organisées pour le bicentenaire de la photographie.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0473234580 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/wform/wform/fill/Valo/n:913 »}]

Atelier d’initiation à la photographie argentique et à l’art du portrait

© Arch. dép. Puy-de-Dôme, photo Séverine Bouguillon