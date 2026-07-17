Fabrique ta carte Pop’Up !, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Fabrique ta carte Pop’Up ! Jeudi 12 novembre, 14h00 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T16:00:00+01:00

Atelier d’initiation à la photographie numérique

Cet atelier propose de découvrir les « trucs » du photographe et les secrets de la photographie numérique.

Prise de vue, réglage des appareils et post-production… muni de votre appareil ou de votre smartphone, venez vous initier à la photo numérique !

2026-2027, une année ArchiPhotographique !

Les Archives départementales du Puy-de-Dôme conservent aujourd’hui près de 220 fonds et collections photographiques témoignant de l’histoire du territoire. Des débuts de la photographie à l’ère du numérique, ces collections rassemblent une grande variété de supports : daguerréotypes, plaques de verre, tirages papier, supports souples ou encore éditions de cartes postales, et certains fonds comptent jusqu’à 23 000 photographies, révélant l’ampleur et la richesse de ce patrimoine visuel !

Constitué grâce à plus de vingt-cinq ans de collecte active, cet ensemble exceptionnel réunit aussi bien des clichés amateurs que professionnels. Véritable mémoire du territoire, ils témoignent de la vie quotidienne des habitants du Puy-de-Dôme, des grands événements, ou de l’évolution des paysages et des villes.

Les Archives du Puy-de-Dôme mettent cette diversité et cette richesse à l’honneur entre septembre 2026 et 2027 dans le cadre des manifestations organisées pour le bicentenaire de la photographie.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0473234580 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr/wform/wform/fill/Valo/n:913 »}]

Atelier d’initiation à la photographie numérique

© Arch. dép. Puy-de-Dôme, photo Séverine Bouguillon