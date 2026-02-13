Fabrique ta roue de moulin magique !, Atelier de l’eau, Cognin

Fabrique ta roue de moulin magique ! Samedi 23 mai, 15h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Deviens inventeur d’eau !

Imagine, colorie et assemble ta propre roue de moulin, puis teste-la dans une véritable fontaine pédagogique : l’eau fera tourner ta création comme les anciens moulins d’autrefois !

Observe la magie de l’eau en mouvement, expérimente, ajuste ton œuvre… et découvre comment, depuis toujours, l’eau fait naître l’énergie.

Une activité créative, scientifique et ludique pour toute la famille, pour comprendre en s’amusant la force incroyable de l’eau.

Atelier de l'eau 18 rue de la Paix 73160 Cognin Cognin, il était une fois une rivière, L'Hyères, un canal et, tout au long de l'histoire des hommes, des applications ingénieuses utilisant cette formidable énergie qu'est l'eau. Un musée, un lieu d'apprentissage pour petits et grands pour que ce don de la nature soit toujours plus respecté. L'eau est un des enjeux majeurs de demain. Nous avons besoin de la connaître pour l'aimer. Pour les scolaires ou en famille, dans une approche ludique, scientifique, venez passer un moment enrichissant à bien des niveaux.

