Lance ton bateau à l’aventure !, Atelier de l’eau, Cognin

Lance ton bateau à l’aventure ! Samedi 23 mai, 15h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Petits capitaines, hissez les voiles !

Construits en bois, ces petits bateaux attendent vos plus belles créations : coloriez leurs voiles, donnez-leur un nom… et préparez-les pour le grand départ !

Tout au long de l’événement, plusieurs courses seront organisées sur le canal : sur un parcours d’environ 20 à 30 mètres, laissez le courant porter votre embarcation jusqu’à la ligne d’arrivée.

Encouragez votre bateau, suivez-le du regard… et vivez une grande aventure au fil de l’eau !

Que le vent vous soit favorable !

Une activité ludique, créative et joyeuse pour toute la famille, au cœur de la nature.

Atelier de l’eau 18 rue de la Paix 73160 Cognin Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/Atelier-de-leau-829442250404041/ Cognin, il était une fois une rivière, L’Hyères, un canal et, tout au long de l’histoire des hommes, des applications ingénieuses utilisant cette formidable énergie qu’est l’eau. Un musée, un lieu d’apprentissage pour petits et grands pour que ce don de la nature soit toujours plus respecté. L’eau est un des enjeux majeurs de demain. Nous avons besoin de la connaître pour l’aimer. Pour les scolaires ou en famille, dans une approche ludique, scientifique, venez passer un moment enrichissant à bien des niveaux. Parking relais, bus, accessibilité handicapés

