Visite guidée de l’Atelier de l’eau, Atelier de l’eau, Cognin

Visite guidée de l’Atelier de l’eau Samedi 23 mai, 15h00 Atelier de l’eau Savoie

La commune de Cognin a connu un riche passé industriel organisé autour du « canal des Usines », dérivé de la rivière «l’Hyères ». Ce canal demeure le témoin d’une activité basée sur l’exploitation de l’eau comme force motrice. Pour donner tout son sens à sa sauvegarde, la commune a réhabilité une ancienne filature, en Atelier de l’eau.

A découvrir, 3 salles de muséographies au 1er étage du bâtiment. Un moulin à huile au rez-de-chaussée. Une fontaine à eau à l’extérieur.

Cognin, il était une fois une rivière, L'Hyères, un canal et, tout au long de l'histoire des hommes, des applications ingénieuses utilisant cette formidable énergie qu'est l'eau. Un musée, un lieu d'apprentissage pour petits et grands pour que ce don de la nature soit toujours plus respecté. L'eau est un des enjeux majeurs de demain. Nous avons besoin de la connaître pour l'aimer. Pour les scolaires ou en famille, dans une approche ludique, scientifique, venez passer un moment enrichissant à bien des niveaux.

