Spectacle « Bateau sous l’eau », Atelier de l’eau, Cognin

Spectacle « Bateau sous l’eau » Samedi 23 mai, 17h00 Atelier de l’eau Savoie

Inscription avant le 18/5/26 par mail uniquement

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

La compagnie Rayon de Lune vous propose un voyage aquatique musical, amusant et lumineux. Bercé par le bruit des vagues et le chant lyrique. Spectacle familiale pour le jeune public à partir de 1 an.

Atelier de l'eau 18 rue de la Paix 73160 Cognin Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/Atelier-de-leau-829442250404041/ atelierdeleau@cognin.fr

Cognin, il était une fois une rivière, L'Hyères, un canal et, tout au long de l'histoire des hommes, des applications ingénieuses utilisant cette formidable énergie qu'est l'eau. Un musée, un lieu d'apprentissage pour petits et grands pour que ce don de la nature soit toujours plus respecté. L'eau est un des enjeux majeurs de demain. Nous avons besoin de la connaître pour l'aimer. Pour les scolaires ou en famille, dans une approche ludique, scientifique, venez passer un moment enrichissant à bien des niveaux. Parking relais, bus, accessibilité handicapés

