Fabrique ton cadran solaire !, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Fabrique ton cadran solaire ! Dimanche 14 juin, 14h00 Musée d’art et d’histoire Savoie

Sur inscription – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Comment mesurait-on le temps dans l’Antiquité ? Avant nos montres et nos smartphones, les Romains lisaient l’heure grâce au soleil. Après une courte découverte de l’évolution de la mesure du temps et des instruments antiques, petits et grands réalisent leur propre cadran solaire inspiré des modèles romains et apprennent à s’en servir.

À partir de 8 ans

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Comment mesurait-on le temps dans l’Antiquité ? Avant nos montres et nos smartphones, les Romains lisaient l’heure grâce au soleil. Après une courte découverte de l’évolution de la mesure du temps et…

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