Fabrique ton leporello avec Françoise de Guibert, Bibliothèque Ancely, Toulouse

Informations pratiques

Fabrique ton leporello avec Françoise de Guibert Mercredi 25 novembre, 14h30 Bibliothèque Ancely Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T14:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:00:00+01:00

Mercredi 25 novembre 14h30

Après avoir découvert les albums écrits par Françoise De Guibert Six citrons acides sifflent sur le sentier et Six citrons acides sont assis au cirque Rififi, les enfants vont créer un leporello de citrons en situations et plein d’allitérations.

Bibliothèque Ancely

Durée : 1h30 – À partir de 7 ans

Sur inscription au 05 31 22 98 90 ou par mail à bm-ancely@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque Ancely 2 Allée du Velay, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}, {« type »: « email », « value »: « bm-ancely@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bm-ancely@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977 sur une surface de 181 m2.Elle rassemble 16 000 documents, 66 magazines et journaux. Tram: ligne T1 et T2 – arrêt Ancely

les enfants vont créer un leporello de citrons en situations et plein d’allitérations