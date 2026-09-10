Fabrique une paire de pampille adaptée à ta colorimétrie!, Le 20 mille, Nantes

Informations pratiques

Fabrique une paire de pampille adaptée à ta colorimétrie! 3 octobre 2026 – 12 juin 2027, certains samedis Le 20 mille Loire-Atlantique

40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2027-06-12T10:30:00+02:00 – 2027-06-12T12:30:00+02:00

Au programme :

• Découverte de l’argile polymère

• Présentation du matériel et des différentes techniques

• Conseils pour choisir les formes, couleurs et associations harmonieuses

• Création de vos pampilles

• Modelage et découpe des formes

• Travail des textures, motifs et finitions

• Cuisson et assemblage

• Explication des étapes de cuisson

• Ponçage et finitions

• Montage des pampilles sur créoles ou apprêts en acier inoxydable

Tout le matériel est fourni, notamment les créoles en acier inoxydable et une boisson est offerte pour agrémenter ce moment tout en convivialité.

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie/date:2026-10-03 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie2/date:2026-12-12 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie3/date:2027-02-13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie4/date:2027-04-10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/fabrique-une-paire-de-pampille-adaptee-a-ta-colorimetrie5/date:2027-06-12 »}]

Une fois tes couleurs déterminées, réalise ta paire de pampille personnalisée et adaptée à ton teint.