Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes

Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes 8 – 10 mai Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Soirée d’inauguration tarif plein : 12 €, réduit : 10 €, les autres spectacles tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, Spectacles enfants et randonnée contée tarif 5 €, carte SORTIR !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Fabula : première édition d’un festival consacré au conte à Rennes.

Fabula s’adresse à toutes celles et ceux qui aiment les histoires et ont de l’imagination. Autrement dit : vous.

Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Des récits d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, des histoires pour rire, s’émouvoir, se surprendre, pour les jeunes oreilles et les moins jeunes !

Cette première édition est parrainée par les conteuses Gigi Bigot et Marie Chiff’Mine et accueille, en autre, des artistes comme Yannick Jaulin, le duo Albaricate, Patrick Ewen.

Ce festival est porté par l’association rennaise Les Tisseurs de Contes, qui fait vivre cet art de la parole depuis plus de trente ans et ont choisi la Ferme de la Harpe, quartier Villejean, à Rennes pour vous donner rendez-vous le week-end férié du 8, 9, 10 mai 2026.

Au programme :

12 conteuses et conteurs invités

10 spectacles

Des scènes ouvertes

Un atelier paroles en jeu

Un stage d’initiation au conte

VENEZ FABULA AVEC NOUS !

Le détail du programme et des spectacles est à découvrir dans les différentes annonces du festival.

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

Pendant le week-end du 8 mai, re-découvrez l’art du conte : des récits, des histoires portées par des artistes conteurs pour imaginer ensemble. conte spectacle

Solène Besnard