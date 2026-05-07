Face à Moscou, l’Europe dans l’impasse MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine Rennes
Face à Moscou, l’Europe dans l’impasse MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine Rennes mardi 26 mai 2026.
Face à Moscou, l’Europe dans l’impasse MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine Rennes Mardi 26 mai, 18h45 Ille-et-Vilaine
entrée libre
Rencontre avec Hélène Richard, membre de la rédaction du Monde diplomatique, autour de son article « Face à Moscou, l’Europe dans l’impasse » (Le Monde diplomatique, février 2026).
Célébrée comme un symbole d’unité et de vigueur, la politique européenne de soutien à l’Ukraine présente une contradiction majeure : en prolongeant une guerre qui ne peut être menée sans les Américains, les Européens se sont placés dans la main des États-Unis. À quel prix ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T18:45:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T20:30:00.000+02:00
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https://www.amis.monde-diplomatique.fr/Face-a-Moscou-l-Europe-dans-l-impasse.html
MIR, Maison internationale, Rennes Ille et Vilaine 7 quai Chateaubriand 06 67 91 84 79 35000 Rennes centre Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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