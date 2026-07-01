FAEDA • Mourning Routine • Antidotes SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

FAEDA (22h00)

(Indie rock – Thurso, UK)

FAEDA est un groupe d’indie rock à quatre membres originaire de Thurso, la ville la plus septentrionale du Royaume-Uni, nichée au cœur des Highlands écossais. Leur éloignement des circuits traditionnels ne les a pas freinés ; au contraire, cela les a rendus encore plus ambitieux et déterminés à se faire une place. Mené par la voix de Robbie McNicol, soutenu par Sam Cowan (batterie), Cole Cummings (basse) et Jamie Mackay (guitare solo), FAEDA offre des concerts qui ressemblent moins à des simples prestations qu’à de véritables explosions.

FAEDA s’est déjà forgé une solide réputation en captivant les foules grâce à son énergie électrisante, partageant la scène avec des artistes tels que Sam Fender, The View, The Lottery Winners, THE HARA, The Luka State, King Charles et Neon Waltz. Son ascension a été alimentée par des tournées en tête d’affiche à guichets fermés à travers l’Écosse, des prestations hautement énergiques dans les festivals et un public farouchement fidèle qui les suit de ville en ville. Récemment, en 2025, FAEDA a été nominé dans la catégorie « MEILLEURS ARTISTES DE SCÈNE » aux AIM Awards et a également été désigné « meilleure prestation » par The Brighton Journal lors du festival The Great Escape 2025, confirmant ainsi le caractère indéniablement immersif de ses concerts.

FAEDA sortira cette année son premier album tant attendu, accompagné de trois nouveaux singles. L’aventure débutera le 26 septembre avec « Too Wild to Last, Too Rare to Die », suivi de « South Paw » le 24 octobre, pour se terminer avec « Play with My Ego » le 28 novembre. La sortie finale coïncidera avec leur tournée en tête d’affiche à travers tout le Royaume-Uni en novembre prochain.

https://open.spotify.com/…/artist/5fC6wqfNjhmkVh6cYB4Gru

https://www.youtube.com/@faedaband

MOURNING ROUTINE (21h00)

(Indie rock – Paris, FR)

Formé à Paris en mars 2025, mourning routine trace sa route dans l’océan du rock indé avec un son à la fois mélancolique et incandescent. Le quintet puise dans ses influences multiples pour composer une musique sensible et intense où l’énergie côtoie le doute, portée par une écriture introspective qui mêle l’absurde au réel.

Après une entrée sur scène remarquée, le groupe prépare actuellement son premier EP en autoproduction, prévu pour l’automne 2026.

Les 3 influences : Wet Leg, Slowdive, Sonic Youth

https://www.youtube.com/@mourningroutineband

ANTIDOTES (20h00)

(Rock alt – Paris, FR)

Antidotes, c’est l’histoire d’un remède à nos excès, un sentiment de mélancolie moderne.

Un mélange de rock alternatif & indie pop où chaque mot semble écrit à fleur de peau.

Les chansons sont faites à partir des riffs percutants à la Arctic Monkeys, textes crus à la Mac de Marco et refrains qui collent à la peau à la Foals. Le groupe capture donc la fièvre des nuits sans fin et la douceur des regrets du matin, dans un instant presque sensuel, parfois fragile, mais toujours incandescent.

Antidotes, c’est ce qu’on écoute quand la nuit tombe, et que la peur de se souvenir du lendemain n’est plus.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, Foals & QOTSA

https://antidotesband.bandcamp.com/album/fleeting-nights-ep

https://www.youtube.com/@antidotes-band

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Jeudi 6 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Sam Fender, The View & The Lottery Winners

Le jeudi 06 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4Dkridl6S https://fb.me/e/4Dkridl6S



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