Faire du Théâtre en amateur avec La Tribouille Maison de quartier des Confluences Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier des Confluences · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 18:00 – 20:00
Gratuit : non Tarifs en fonction des ressources de 350€ à 450€ selon le quotient familialCarte blanche et chèques vacances (ANCV) possibles Adulte, Senior
La Tribouille, depuis sa création, accompagne les projets de créations théâtrales en amateur.Elle propose aux comédiens amateurs adultes, de créer un spectacle sous la direction d un metteur en scène professionnel.Le festival Théâtre en amateur, organisé par la Tribouille au mois de juin est l’occasion de présenter au public le travail mené tout au long de la saison. Les spectacles créés sont joués au moins 2 ou 3 fois.Chaque séance a pour but, de puiser dans l’imaginaire de chacun et de favoriser la créativité, de donner les bases indispensables à la construction du personnage, mais aussi de permettre la création d’un spectacle et sa présentation au public. Les séances abordent notamment les improvisations, la prise de conscience de l’espace scénique, le travail de la gestuelle, l’articulation, la mémorisation et la découverte de textes, la maîtrise des émotions, ainsi que l’exploration vocale, corporelle et rythmique.
Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 07 69 37 21 29
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