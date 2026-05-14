FAIRE FESTIVAL LA CITÉ Toulouse

Toulouse

FAIRE FESTIVAL

LA CITÉ 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Bienvenue dans le FAIRE Festival qui célèbre la fabrication locale à Toulouse.

Saison 4 Tutos !

Un festival géant avec des ateliers, rencontres, conférences, animations, stands, démonstrations, un défilé de mode, un marché de créateurs, une zone détente, un bar associatif, une boutique et un SuperLab. Venez partager avec les FabLabs, Espaces et Communautés du Faire des savoir-faire, découvrir des machines et outils, expérimenter des techniques, (sérigraphie, découpes laser, sculpture sur bois), rencontrer des partenaires et d’autres lieux de fabrication.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. .

LA CITÉ 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the FAIRE Festival, celebrating local manufacturing in Toulouse.

Season 4: Tutorials!

L’événement FAIRE FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE