Informations pratiques

Reiningue

Faire l’inventaire d’une abbaye l’exemple de l’abbaye d’Oelenberg

Rue d’Oelenberg Reiningue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’abbaye d’Oelenberg n’a pas encore livré tous ses secrets. Depuis 2022, l’Inventaire général du patrimoine culturel de la Région Grand Est mène une nouvelle étude consacrée à ce site emblématique, déjà documenté une première fois en 1984.

Lors de cette conférence, découvrez le travail mené en coulisses pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution de l’abbaye. Patrimoine religieux, bâtiments agricoles, héritage industriel… chercheurs, documentalistes, cartographes, géomaticiens et photographes croisent leurs expertises pour étudier le site sous toutes ses facettes.

Olivier Haegel, chercheur, Nadège Taureau, documentaliste, et Audrey Schneider, cartographe, vous présenteront cette démarche d’inventaire et les connaissances qu’elle permet aujourd’hui d’approfondir. Un travail essentiel pour documenter, préserver et transmettre le patrimoine régional.

La conférence se prolongera par une visite de l’abbaye, l’occasion de découvrir sur place et autrement ce patrimoine millénaire. 0 .

Rue d’Oelenberg Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 93 33 experience@abbaye-oelenberg.com

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English :

L’événement Faire l’inventaire d’une abbaye l’exemple de l’abbaye d’Oelenberg Reiningue a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace