FAIS GAFFE À C’QUE T’ÉCOUTES ?!, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

FAIS GAFFE À C’QUE T’ÉCOUTES ?! Mardi 17 novembre, 19h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Adulte : 9€ | Tarif Enfants moins de 12 ans : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T20:20:00+01:00

Fin : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T20:20:00+01:00

Sapritch a cinq ans lorsqu’il découvre sa véritable obsession : la musique. Hyperactif et hypersensible, il en fait aujourd’hui un terrain de jeu. Dans “Fais gaffe à c’que t’écoutes !”, il ouvre sa discothèque et entraîne le public dans un voyage peu ordinaire. Du blues aux tubes contemporains, il relie les styles, les époques et les histoires qui se cachent derrière les chansons. Accompagné de son assistante numérique Roland2, il pose une question aussi simple que vertigineuse : une machine peut-elle comprendre ce qui pousse quelqu’un à créer ? Entre démonstrations sonores, guitare, sampling et anecdotes au format one-man-show, Sapritch célèbre les artistes qui prennent des risques et bouscule notre manière d’écouter. Un spectacle drôle, vivant et curieux, qui invite autant à tendre l’oreille qu’à se poser des questions.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/fais-gaffe-cque-tecoutes-17112026-1830 »}]

Sapritch transforme sa passion pour la musique en un spectacle unique pour jeunes oreilles. Du blues à la K-pop, il remonte l’histoire des musiques populaires et interroge, avec humour, la place g …