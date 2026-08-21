Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique

Il y a près de 4 300 ans, les Occidentaux façonnaient des pendeloques dans de la pierre. Les traces observées sur ces parures permettent de comprendre la chaîne opératoire de leur fabrication : abrasion grossière, polissage plus fin, perforation à l’aide d’un forêt ou pointe en silex, etc. A votre tour, venez façonner une parure en schisteavec un archéologue membre de l’Association pour l’Expérimentation et la Recherche en Archéologie (APERA).

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

• le scellement en argile de contenants (vases, boîte en bois, paniers, etc.) imprimés avec des sceaux ou cachets à la manière des Proches-Orientaux il y a 4 000 ans. Intervenants : membres du Collectif Argiles AScAn UMR 7041 (CNRS) – Musée du Louvre.

• la sculpture de stèles néolithiques

• les techniques préhistoriques d’allumage de feu (de 10h à 18h)

• le tir au propulseur (de 10h à 12h et de 13h à 17h45)

• l’initiation aux méthodes de fouille (de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Faisons revivre les gestes du passé : le façonnage de parures en pierre de la fin du Néolithique

© service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne