Faisons revivre les gestes du passé : les scellements en argile de contenants et impressions à l’aide de sceaux cylindres antiques du Proche-Orient, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Faisons revivre les gestes du passé : les scellements en argile de contenants et impressions à l’aide de sceaux cylindres antiques du Proche-Orient Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Faisons revivre les gestes du passé : les scellements en argile de contenants et impressions à l’aide de sceaux cylindres antiques du Proche-Orient

Il y a près de 4 000 ans, les Proches-Orientaux géraient et contrôlaient leurs ressources en scellant des contenants (vases, paniers, bourses, etc.) avec de l’argile souvent imprimée à l’aide d’un sceau cylindre. De ces gestes subsistent des vestiges interrogés par une équipe de scientifiques franco-allemands au cours de cet été 2026. Leurs expérimentations ont visé à mieux appréhender les méthodes de scellements antiques du Proche-Orient et,in fine, permettront de créer un référentiel de données accessible à tous en ligne. A votre tour, venez reproduire les gestes de scellements et d’utilisation des rouleaux cylindresavec une archéologue du Musée du Louvre membre du CollectifArgilesCNRS, ArScAn-VEPMO.

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

• la fabrication de parures néolithiques en pierre (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h)

• la sculpture de stèles néolithiques

• les techniques préhistoriques d’allumage de feu (de 10h à 18h)

• le tir au propulseur (de 10h à 12h et de 13h à 17h45)

• l’initiation aux méthodes de fouille (de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Faisons revivre les gestes du passé : les scellements en argile de contenants et impressions à l’aide de sceaux cylindres antiques du Proche-Orient

© service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne