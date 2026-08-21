Le feu avant les allumettes, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Le feu avant les allumettes Samedi 19 septembre, 10h00 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez tester des manières de produire des braises comme devaient le faire les Hommes du Paléolithique…

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

• le scellement en argile de contenants (vases, boîte en bois, paniers, etc.) imprimés avec des sceaux ou cachets à la manière des Proches-Orientaux il y a 4 000 ans. Intervenants : membres du Collectif Argiles AScAn UMR 7041 (CNRS) – Musée du Louvre.

• la fabrication de parures néolithiques en pierre (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h)

• Initiation aux méthodes de fouille

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Venez tester des manières de produire des braises comme devaient le faire les Hommes du Paléolithique…

© service Archéologie du Département du Val-de-Marne