Initiation aux méthodes de fouille, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Initiation aux méthodes de fouille Samedi 19 septembre, 10h00 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans la peau d’un archéologue

Chargés de découvrir, enregistrer, étudier, interpréter les vestiges et traces que les aménagements menacent de détruire, les archéologues réalisent des diagnostics et fouilles. Comme eux, venez mettre au jour des vestiges et les interpréter.

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

• le scellement en argile de contenants (vases, boîte en bois, paniers, etc.) imprimés avec des sceaux ou cachets à la manière des Proches-Orientaux il y a 4 000 ans. Intervenants : membres du Collectif Argiles AScAn UMR 7041 (CNRS) – Musée du Louvre.

• la sculpture de stèles néolithiques

• les techniques préhistoriques d’allumage de feu (de 10h à 18h)

• la fabrication de parures néolithiques en pierre (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h)

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Atelier initiation aux techniques de fouille

© service Archéologie du Département du Val-de-Marne