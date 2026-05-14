Faisons un rêve Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 19:00 – 20:30

Gratuit : non de 11 à 25€ Tout public – Age maximum : 99

Genre : Comédie romantique – Tout public – Durée : 1h30Le classique de Guitry comme vous ne l’avez jamais vu : mordant, moderne, irrésistible.Un couple se rend chez une de leurs connaissances, un avocat qui leur a donné rendez-vous la veille sans préciser ses intentions. Une fois sur place, l’hôte tarde à arriver.Le mari —manifestement pressé de rejoindre d’autres engagements — s’impatiente, et finit par laisser son épouse seule.L’ami avocat surgit alors de la salle de bains : il était présent et attendait simplement le départ du mari pour pouvoir déclarer sa flamme à l’épouse…

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33643-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA



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