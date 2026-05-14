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Faisons un rêve Théâtre de Poche Graslin Nantes

Faisons un rêve Théâtre de Poche Graslin Nantes

Faisons un rêve Théâtre de Poche Graslin Nantes samedi 28 novembre 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin

Adresse : 5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : de 11 à 25€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 19:00 – 20:30
Gratuit : non de 11 à 25€ Tout public – Age maximum : 99 

Genre : Comédie romantique – Tout public – Durée : 1h30Le classique de Guitry comme vous ne l’avez jamais vu : mordant, moderne, irrésistible.Un couple se rend chez une de leurs connaissances, un avocat qui leur a donné rendez-vous la veille sans préciser ses intentions. Une fois sur place, l’hôte tarde à arriver.Le mari —manifestement pressé de rejoindre d’autres engagements — s’impatiente, et finit par laisser son épouse seule.L’ami avocat surgit alors de la salle de bains : il était présent et attendait simplement le départ du mari pour pouvoir déclarer sa flamme à l’épouse…

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33643-0.wb?REFID=jLE3AAAAAAAAAAAAsQA


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