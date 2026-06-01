Caramany

FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY

Place de la Mairie Caramany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A partir de 20h Scène ouverte.

Buvette sur place.

Organisé par la Mairie de Caramany

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Place de la Mairie Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 51 85

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English :

From 8pm: Open stage.

Refreshments on site.

Organized by Caramany Town Hall

L’événement FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY Caramany a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES