FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY Caramany
FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY Caramany dimanche 21 juin 2026.
Caramany
FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY
Place de la Mairie Caramany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
A partir de 20h Scène ouverte.
Buvette sur place.
Organisé par la Mairie de Caramany
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Place de la Mairie Caramany 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 51 85
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English :
From 8pm: Open stage.
Refreshments on site.
Organized by Caramany Town Hall
L’événement FAITES DE LA MUSIQUE À CARAMANY Caramany a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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