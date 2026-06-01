Chaource

Faites de la musique

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin CHAOURCE Faites de la musique . A partir de 12h au Shaka Pub.

Scène ouverte équipée et sonorisée !

Recherche des chanteurs et musiciens afin d’animer la journée et la soirée de leurs sons ! Ouvert à tous genres et tous niveaux.

Contact +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Faites de la musique Chaource a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance