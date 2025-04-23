Faites de la N7 RN7 Pougues-les-Eaux
Faites de la N7 RN7 Pougues-les-Eaux dimanche 19 avril 2026.
Faites de la N7
RN7 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
Avec ses 996 km, la Nationale 7 est la plus célèbre des routes de France. Elle démarre sur le parvis de Notre-Dame de Paris et traverse la France pour rejoindre Menton.
En Bourgogne-Franche-Comté, la célèbre Route des Vacances traverse le département de la Nièvre de Neuvy-sur-Loire à Tresnay en passant par Pougues-les-Eaux.
Pougues-les-Eaux est une petite ville bien connue des nostalgiques des départs en vacances et des bouchons sur la N7. C’est pour lui rendre hommage que Faites de la N7 a lieu tous les deux ans. .
RN7 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com
