Faites de la N7 RN7 Pougues-les-Eaux

Faites de la N7

RN7 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Avec ses 996 km, la Nationale 7 est la plus célèbre des routes de France. Elle démarre sur le parvis de Notre-Dame de Paris et traverse la France pour rejoindre Menton.

En Bourgogne-Franche-Comté, la célèbre Route des Vacances traverse le département de la Nièvre de Neuvy-sur-Loire à Tresnay en passant par Pougues-les-Eaux.

Pougues-les-Eaux est une petite ville bien connue des nostalgiques des départs en vacances et des bouchons sur la N7. C’est pour lui rendre hommage que Faites de la N7 a lieu tous les deux ans. .

RN7 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com

L’événement Faites de la N7 Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2025-04-23 par OT Nevers