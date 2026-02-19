Jardipougues Fête des plantes, du terroir et du jardin Parc Saint-Léger Pougues-les-Eaux

Jardipougues Fête des plantes, du terroir et du jardin

Parc Saint-Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tous les ans, le premier dimanche de Mai, c’est un rendez vous incontournable pour les amoureux de la nature !

C’est au sein du Parc Thermal que la manifestation à volonté 0 déchet a lieu !

Au programme toute la journée du dimanche 3 mai commerces alimentaires et liés au jardin et au potager, artisans, animations.

Entrée gratuite toute la journée. .

Parc Saint-Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com

English : Jardipougues Fête des plantes, du terroir et du jardin

