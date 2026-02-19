Balade gourmande Parc Saint Léger Pougues-les-Eaux
Balade gourmande
Parc Saint Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux Nièvre
Début : 2026-07-14 08:45:00
fin : 2026-07-14 12:30:00
2026-07-14
Profitons d’une journée festive pour faire le plein de bonheurs simples une balade d’environ 8,5 km au grand air.
J’aime Pougues donne rendez-vous aux amoureux des petits plaisirs de la vie pour une journée conviviale. .
Parc Saint Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com
English : Balade gourmande
