Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux

Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne

Rue du Docteur Faucher Parc Simon Veil Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne.

Venez découvrir à la lueur des lanternes l’histoire de l’ancienne ville thermale de Pougues les Eaux. Nous parlerons du passé thermal, verrons les maisons des curistes et marcherons dans les rues chargées d’histoire de cette petite ville. A travers histoires et anecdotes, vous connaîtrez tout de Pougues les Eaux !

Rendez-vous Parc Simone Veil (parking de la Mairie) les jeudis 16 juillet à 21h et 20 août à 20h.

Durée 1h30. Max 30 personnes.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant sous cet âge.

Tarifs 8€. De 6 à 11 ans 4€

Billetterie à l’Office de tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (mauvais temps, forte chaleur…) .

Rue du Docteur Faucher Parc Simon Veil Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne

L’événement Balade aux lanternes L’ancienne cité thermale de Pougues les Eaux en nocturne Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Nevers