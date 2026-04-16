Pouguestivales En ville Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Pouguestivales

En ville Avenue Conti Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les Pouguestivales, ce sont des concerts gratuits à Pougues-les-Eaux chaque vendredi de l’été ! Accompagnés d’une petite restauration et buvette sur place, pour bien profiter de la soirée. .

En ville Avenue Conti Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com

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English : Pouguestivales

L’événement Pouguestivales Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cap Grand Nevers