Pouguestivales En ville Pougues-les-Eaux
Pouguestivales En ville Pougues-les-Eaux vendredi 19 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Pouguestivales
En ville Avenue Conti Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Les Pouguestivales, ce sont des concerts gratuits à Pougues-les-Eaux chaque vendredi de l’été ! Accompagnés d’une petite restauration et buvette sur place, pour bien profiter de la soirée. .
En ville Avenue Conti Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 66 85 01 jaimepougues@gmail.com
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English : Pouguestivales
L’événement Pouguestivales Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cap Grand Nevers
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