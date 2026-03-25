Animation enfant Explore Pougues les Eaux Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux

Animation enfant Explore Pougues les Eaux

Parc Simone Veil 58 Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Animation enfant Jeu de piste Explore Pougues les Eaux.

Si tu es astucieux et curieux, viens élucider les charades et les énigmes et retrace l’histoire de l’ancienne station thermale. C’est parti pour l’aventure !

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme aux enfants âgés de 6 à 11 ans.

Pas d’enfant en-dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte (1 min par enfant). L’accompagnant doit payer sa place.

Rendez-vous au Parc Simone Veil (parking de la Mairie) les mercredis 22 juillet et 12 août à 10h30.

Durée 1h30. Max 15 enfants 15 adultes (30 personnes).

Tarifs 5€ enfant 3€ accompagnant.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Cap Grand Nevers.

Pas de remboursement.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (forte chaleur, mauvais temps…) .

Parc Simone Veil 58 Rue du Docteur Faucher Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Animation enfant Explore Pougues les Eaux

L’événement Animation enfant Explore Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Nevers