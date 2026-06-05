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Fête de la musique à Pougues les Eaux Place Chapal Pougues-les-Eaux

Fête de la musique à Pougues les Eaux Place Chapal Pougues-les-Eaux dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Chapal

Adresse : Bar l'Olympique

Ville : 58320 Pougues-les-Eaux

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pougues-les-Eaux

Fête de la musique à Pougues les Eaux

Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez nombreux à la Fête de la musique à Pougues les Eaux, Place Chapal au Bar l’Olympique à partir de 19h.
Pendant la soirée, DJ set Open Format by Dj R3M3D.
Snacking sur place.   .

Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Fête de la musique à Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cap Grand Nevers

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