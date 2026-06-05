Fête de la musique à Pougues les Eaux Place Chapal Pougues-les-Eaux
Fête de la musique à Pougues les Eaux Place Chapal Pougues-les-Eaux dimanche 21 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Fête de la musique à Pougues les Eaux
Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez nombreux à la Fête de la musique à Pougues les Eaux, Place Chapal au Bar l’Olympique à partir de 19h.
Pendant la soirée, DJ set Open Format by Dj R3M3D.
Snacking sur place. .
Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Fête de la musique à Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cap Grand Nevers
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