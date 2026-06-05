Fête de la musique à Pougues les Eaux Place Chapal Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux

Fête de la musique à Pougues les Eaux

Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez nombreux à la Fête de la musique à Pougues les Eaux, Place Chapal au Bar l’Olympique à partir de 19h.

Pendant la soirée, DJ set Open Format by Dj R3M3D.

Snacking sur place. .

Place Chapal Bar l’Olympique Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cap Grand Nevers