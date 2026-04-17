Spectacle des Zaccros d’ma Rue Par delà l’horizon Parc Saint Léger Pougues-les-Eaux
Spectacle des Zaccros d’ma Rue Par delà l’horizon Parc Saint Léger Pougues-les-Eaux mardi 30 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Spectacle des Zaccros d’ma Rue Par delà l’horizon
Parc Saint Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30 19:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Dans le cadre des Zaccros d’ma rue et dans les Balades dans l’agglo , aura lieu le spectacle Par delà l’horizon de la compagnie La Migration le mardi 30 juin à 18h, au parc Saint Léger à POUGUES LES EAUX.
Infos sur le site internet des Zaccros d’ma Rue. .
Parc Saint Léger Avenue Conti Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80 zaccrosdmarue@wanadoo.fr
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English :
L’événement Spectacle des Zaccros d’ma Rue Par delà l’horizon Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cap Grand Nevers
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