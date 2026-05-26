FAITES DE L’IMAGE ILE DU RAMIER Toulouse

Toulouse

FAITES DE L’IMAGE

ILE DU RAMIER 4 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Pour cette 25e édition, les Vidéophages vous invitent à une escale sonore et visuelle ! Venez découvrir des artistes locaux et d’ailleurs à travers un tourbillon d’œuvres pluridisciplinaires.

Chaque année, un site différent dans la ville de Toulouse est choisi pour inventer une nouvelle scénographie, rencontrer de nouvelles personnes et proposer une programmation originale, pensée par rapport au lieu et au thème.

Cette année rendez-vous au Parc de la Poudrerie, un cœur vert et secret du cœur de la Ville rose. Un espace intermédiaire entre l’eau et la terre, zone inondable et préservée des appétits urbanistiques, sauvage et propice à la rêverie.

Au programme de cette année sur le thème Quand mon coeur fait boum plus de 30 projets artistiques sur deux jours et en plein air avec des installations audiovisuelles (interactives ou non, diurnes et/ou nocturnes), des expositions (photographies, peinture, collages, arts plastiques), des ateliers (fabrication d’images fixes ou animées ou sonores), des ciné-concerts (classiques ou débridés pour tous les publics) et des performances audiovisuelles (formes courtes ou longues, mêlant différentes pratiques artistiques, en lien avec l’image et la vidéo).

Que ce soit des formes courtes ou longues, des créations in situ, des projets sur un ou deux jours, le festival vous propose des formes insolites et surprenantes, des projets innovants et poétiques.

Programme détaillé à découvrir sur le site des Videophages. .

ILE DU RAMIER 4 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie lesvideophages@free.fr

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English :

For this 25th edition, Les Vidéophages invites you to a sonic and visual stopover! Come and discover local and international artists in a whirlwind of multidisciplinary works.

L’événement FAITES DE L’IMAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE