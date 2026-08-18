Faites des courges élection de Miss Courge Rue Georges Clemenceau Pons
samedi 10 octobre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Pons
Informations pratiques
Pons
Faites des courges élection de Miss Courge
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Appel aux participants pour Miss Courge du 10 octobre 2026 prochain.
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Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org
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English :
Call for participants for the Miss Courge pageant on October 10, 2026.
L’événement Faites des courges élection de Miss Courge Pons a été mis à jour le 2026-08-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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