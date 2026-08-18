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AGENDA · Pons

Faites des courges élection de Miss Courge Rue Georges Clemenceau Pons

samedi 10 octobre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Pons

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Rue Georges Clemenceau
Adresse
Jardin médicinal de l'Hôpital des Pèlerins
Ville
17800 Pons
Département
Charente-Maritime
Tarif

Pons

Faites des courges élection de Miss Courge

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Appel aux participants pour Miss Courge du 10 octobre 2026 prochain.
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Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27  annie.delas@haute-saintonge.org

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English :

Call for participants for the Miss Courge pageant on October 10, 2026.

L’événement Faites des courges élection de Miss Courge Pons a été mis à jour le 2026-08-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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