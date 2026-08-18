Faites des courges élection de Miss Courge Rue Georges Clemenceau Pons

Informations pratiques

Pons

Faites des courges élection de Miss Courge

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Appel aux participants pour Miss Courge du 10 octobre 2026 prochain.

.

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Call for participants for the Miss Courge pageant on October 10, 2026.

L’événement Faites des courges élection de Miss Courge Pons a été mis à jour le 2026-08-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge