Fêtes des Patrimoines à Pons Place de la République Pons
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Pons
Informations pratiques
Pons
Fêtes des Patrimoines à Pons
Place de la République 1 rue du pontils Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Traditionnelle fête du patrimoine à Pons avec un riche programme pour cette année 2026.
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Place de la République 1 rue du pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr
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English :
The traditional Heritage Festival in Pons features a rich program for 2026.
L’événement Fêtes des Patrimoines à Pons Pons a été mis à jour le 2026-08-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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