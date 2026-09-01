Fêtes des Patrimoines à Pons Place de la République Pons

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la République · Pons

Informations pratiques

Pons

Fêtes des Patrimoines à Pons

Place de la République 1 rue du pontils Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Traditionnelle fête du patrimoine à Pons avec un riche programme pour cette année 2026.

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Place de la République 1 rue du pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr

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English :

The traditional Heritage Festival in Pons features a rich program for 2026.

L’événement Fêtes des Patrimoines à Pons Pons a été mis à jour le 2026-08-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge