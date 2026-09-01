Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Rue Georges Clemenceau Pons

Informations pratiques

Pons

Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Annie votre animatrice du Jardin des plantes médicinales a concocté un riche programme à l’occasion de la journée Européenne du Patrimoine.

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Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org

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English :

Annie, your guide at the Medicinal Plant Garden, has put together a rich program to celebrate European Heritage Day.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Pons a été mis à jour le 2026-08-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge