Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Rue Georges Clemenceau Pons
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Georges Clemenceau · Pons
Informations pratiques
Pons
Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal
Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Annie votre animatrice du Jardin des plantes médicinales a concocté un riche programme à l’occasion de la journée Européenne du Patrimoine.
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Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org
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English :
Annie, your guide at the Medicinal Plant Garden, has put together a rich program to celebrate European Heritage Day.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Jardin Médicinal Pons a été mis à jour le 2026-08-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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