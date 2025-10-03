Faites du Jazz ! Conservatoire Chartres

Faites du Jazz ! Conservatoire

Début : Samedi 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

2026-06-13

Journée du jazz et des musiques actuelles.

Les classes, ateliers et ensembles de jazz et musiques actuelles du CRD proposent une après-midi festive autour de leurs répertoires nous vous attendons au CRD pour découvrir tout ce qui fait l’esprit du jazz et des musiques actuelles, le partage, la joie, l’émotion, le swing ! .

Jazz and contemporary music day.

Tag des Jazz und der aktuellen Musik.

Giornata di musica jazz e contemporanea.

Jornada de jazz y música contemporánea.

