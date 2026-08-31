FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 20:30:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Faites l’amour, pas des gosses

La St Valentin au Théâtre ? Oui, mais sans les gosses !

Cie Cœur de scènes productions

Avant il roulait en coupé…aujourd’hui il roule en Kangoo !

Avant ils avaient des amis… aujourd’hui ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, on vous dit tout…

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3…

Et l’adolescence… oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une espèce à part l’adolescent…

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d’amour et d’imagination…

Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire !

Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Au final tout ça… C’est que du bonheur, oui !

Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs de l’émission On ne demande qu’a en rire (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ Après le mariage…les emmerdes (Sophie Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce ça donne une comédie romantique (sans filtre) ! 18 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Make love, not babies

Valentine’s Day at the theater? Yes, but without the kids!

Company: Cœur de scènes productions

L’événement FAITES L’AMOUR, PAS DES GOSSES Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE