Faites le mur Film documentaire Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot
Faites le mur Film documentaire Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot vendredi 12 juin 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
Faites le mur Film documentaire
Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Faites le mur , que l’on croit être un documentaire sur Banksy, met rapidement carte sur table. C’est l’artiste lui-même (voix modifiée, visage flouté) qui nous informe que le film que nous allons voir n’est pas sur lui, mais sur l’homme qui a un jour décidé de réalisé un film sur Banksy. Il s’empare ainsi de son propre film et réalise un documentaire hilarant sur le Street Art, l’audace et la quête obsessionnelle de l’art pour l’art..
Le film dure 1h30 et est sous-titré en français.
Accessibilité Handicaps moteur.
Sur réservation. .
Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faites le mur Film documentaire
L’événement Faites le mur Film documentaire Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne