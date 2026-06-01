Faites le mur Film documentaire Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Faites le mur Film documentaire

Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Faites le mur , que l’on croit être un documentaire sur Banksy, met rapidement carte sur table. C’est l’artiste lui-même (voix modifiée, visage flouté) qui nous informe que le film que nous allons voir n’est pas sur lui, mais sur l’homme qui a un jour décidé de réalisé un film sur Banksy. Il s’empare ainsi de son propre film et réalise un documentaire hilarant sur le Street Art, l’audace et la quête obsessionnelle de l’art pour l’art..

Le film dure 1h30 et est sous-titré en français.

Accessibilité Handicaps moteur.

Sur réservation. .

Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 Rue des Pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

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English : Faites le mur Film documentaire

L’événement Faites le mur Film documentaire Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée du Lot et Garonne