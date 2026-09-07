Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Espace Andrée-Chedid, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box) Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Andrée-Chedid Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au moment même où est commémoré le bicentenaire de la photographie, en particulier à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, l’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Outre de nombreuses expositions, l’association propose de vous tirer le portrait avec une boite afghane (afghan box).

Espace Andrée-Chedid 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 82 82 [{« type »: « email », « value »: « espace-andree.chedid@clavim.asso.fr »}] Dans une aile du bâtiment du XVIIIe siècle occupé par la Mairie, l’Espace Andrée Chedid est une expérimentation imaginée par Pierre-Louis FALOCI, qui concilie intimité et espaces de partages collectif pour répondre à l’ambitieux projet qui l’anime depuis 2014.

Atelier « Séance photo avec une boite afghane »

© DR