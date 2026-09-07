Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Hôpital Corentin-Celton, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box) Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôpital Corentin-Celton Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au moment même où est commémoré le bicentenaire de la photographie, en particulier à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, l’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Outre de nombreuses expositions, l’association propose de vous tirer le portrait avec une boite afghane (afghan box). Vous êtes tous conviés à découvrir le dispositif, en revanche seuls quelques créneaux seront disponibles pour se faire photographier.

Hôpital Corentin-Celton 4 Parvis Corentin Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0158004438 http://hopital-corentincelton.aphp.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0141238700 »}] Aujourd’hui, un des grands centres de rééducation européens et structure gériatrique unique en France, cet hôpital est un exemple d’architecture hospitalière Napoléon III : la chapelle Saint-Sauveur de style néo-roman de l’architecte Marcellin Vera et les galeries qui encadrent les cours. Métro Corentin-Celton (ligne 12). Bus 126, 189, 394

Atelier photo

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