Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box), Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Faites-vous tirer le portrait et découvrez la boite afghane (afghan box) Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au moment même où est commémoré le bicentenaire de la photographie, en particulier à l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, l’association isséenne Zoom92130 fête ses 70 ans d’existence. Outre de nombreuses expositions, l’association propose de vous tirer le portrait avec une boite afghane (afghan box). C’est l’occasion de faire un saut dans le temps, dans les années trente, au moment où Louis Chardonneret, que vous verrez en portrait, faisait don à la ville de sa collection de cartes à jouer.

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238360 https://www.museecarteajouer.com/ Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l’existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les artistes liés à Issy. Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine

Atelier « Séance photo avec une boite afghane »

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