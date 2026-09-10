Falcon Lake / Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Falcon Lake / Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture Mercredi 23 septembre, 22h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T22:15:00+02:00 – 2026-09-24T00:15:00+02:00

Fin : 2026-09-23T22:15:00+02:00 – 2026-09-24T00:15:00+02:00

Falcon Lake / de Charlotte Le Bon / 1h40 / France / Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri, Arthur Igual, Karine Gonthier-Hyndman

Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture

Mercredi 23 septembre, 22h15 au Cratère

Synopsis : Pour les vacances d’été, Bastien, 13 ans, quitte Paris avec sa famille pour le calme d’un chalet au bord d’un lac québécois, où sa mère, Violette, a grandi. Ils s’installent chez une amie de longue date, Louise, et sa fille Chloé, 16 ans. Malgré les trois ans qui séparent Bastien et Chloé, une connexion singulière se crée entre eux et un jeu charnel étrange s’installe. Prêt à braver ses pires peurs pour se faire une place dans le coeur de Chloé, l’été devient un moment charnière trouble pour le jeune garçon.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/falcon-lake »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRYDT6G#showsession?id=emsx001100018873&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Falcon Lake — Mercredi 23 septembre, 22h15 au Cratère Cinema Toulouse