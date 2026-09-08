Familia Non Grata au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Familia Non Grata est une création collective qui plonge dans l’intimité des liens familiaux, là où l’amour circule, parfois mal. Entre tendresse filiale, passions amoureuses et conflits explosifs, la pièce dessine une galerie de relations intimes contrastées, drôles et cruelles à la fois. Une fresque sensible aux allures de miroir tendu qui interroge sur ce qui nous lie… et nous divise.

écriture et jeu Capucine Chappey, Edith Cottin-Besson, Ridha Djoudi, Noémie Martin, Geneviève Ménard, Laura Paoletti, Alix Philippot, Mélina Pouchoux, Hannah Roux-Brion, Sarah Zaher

mise en scène Sarah Zaher

création lumières Hannah Roux-Brion

création musicale Susie Lopez Uroz

production Collectif les défroissé.e.s

durée 1h20

Entre amour maladroit et chaos jubilatoire, la famille devient spectacle dans Familia Non Grata.

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h00

samedi

de 19h00 à 20h20

jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h20

jeudi, vendredi, dimanche

de 19h00 à 20h20

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T23:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T20:20:00+02:00;2026-09-10T21:00:00+02:00_2026-09-10T22:20:00+02:00;2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:20:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:20:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T20:20:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:20:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:20:00+02:00;2026-09-17T21:00:00+02:00_2026-09-17T22:20:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:20:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:20:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:20:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:20:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:20:00+02:00;2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T22:20:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:20:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:20:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T20:20:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:20:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:20:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:20:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T20:20:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:20:00+02:00;2026-10-03T19:00:00+02:00_2026-10-03T20:20:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:20:00+02:00

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/familia-non-grata collectiflesdefroissees@gmail.com



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