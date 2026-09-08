Familia Non Grata au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris
jeudi 10 septembre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris
Informations pratiques
Familia Non Grata est une création collective qui plonge dans l’intimité des liens familiaux, là où l’amour circule, parfois mal. Entre tendresse filiale, passions amoureuses et conflits explosifs, la pièce dessine une galerie de relations intimes contrastées, drôles et cruelles à la fois. Une fresque sensible aux allures de miroir tendu qui interroge sur ce qui nous lie… et nous divise.
écriture et jeu Capucine Chappey, Edith Cottin-Besson, Ridha Djoudi, Noémie Martin, Geneviève Ménard, Laura Paoletti, Alix Philippot, Mélina Pouchoux, Hannah Roux-Brion, Sarah Zaher
mise en scène Sarah Zaher
création lumières Hannah Roux-Brion
création musicale Susie Lopez Uroz
production Collectif les défroissé.e.s
durée 1h20
Entre amour maladroit et chaos jubilatoire, la famille devient spectacle dans Familia Non Grata.
Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :
dimanche
de 18h00 à 19h00
samedi
de 19h00 à 20h20
jeudi, vendredi
de 21h00 à 22h20
jeudi, vendredi, dimanche
de 19h00 à 20h20
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T23:20:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T20:20:00+02:00;2026-09-10T21:00:00+02:00_2026-09-10T22:20:00+02:00;2026-09-11T19:00:00+02:00_2026-09-11T20:20:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:20:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T20:20:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-13T19:00:00+02:00_2026-09-13T20:20:00+02:00;2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:20:00+02:00;2026-09-17T21:00:00+02:00_2026-09-17T22:20:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:20:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:20:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:20:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-20T19:00:00+02:00_2026-09-20T20:20:00+02:00;2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T20:20:00+02:00;2026-09-24T21:00:00+02:00_2026-09-24T22:20:00+02:00;2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:20:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:20:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T20:20:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-27T19:00:00+02:00_2026-09-27T20:20:00+02:00;2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:20:00+02:00;2026-10-01T21:00:00+02:00_2026-10-01T22:20:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T20:20:00+02:00;2026-10-02T21:00:00+02:00_2026-10-02T22:20:00+02:00;2026-10-03T19:00:00+02:00_2026-10-03T20:20:00+02:00;2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-04T19:00:00+02:00_2026-10-04T20:20:00+02:00
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/familia-non-grata collectiflesdefroissees@gmail.com
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