Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel
Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel mercredi 26 août 2026.
Ploemel
Famill’ archi: l’atelier du verrier
Chapelle St Méen Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
À Ploemel, la chapelle Saint-Méen possède un magnifique vitrail du XVIe siècle, dont nous allons nous inspirer pour l’atelier.
Au cours de celui-ci, le jeune public découvrira l’art de jouer avec les couleurs, le dessin et la lumière en réalisant une maquette de vitrail au sein de la chapelle Saint-Méen.
Pour des raisons de sécurité, la réalisation ne se fera pas avec du verre.
Début de l’atelier à 15h (se présenter 10 minutes avant le début)
Durée 2h
Tout public A partir de 7 ans, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .
Chapelle St Méen Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45
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English :
L’événement Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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