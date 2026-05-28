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Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel

Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel mercredi 26 août 2026.

Adresse : Chapelle St Méen

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Ploemel

Famill’ archi: l’atelier du verrier

Chapelle St Méen Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

À Ploemel, la chapelle Saint-Méen possède un magnifique vitrail du XVIe siècle, dont nous allons nous inspirer pour l’atelier.
Au cours de celui-ci, le jeune public découvrira l’art de jouer avec les couleurs, le dessin et la lumière en réalisant une maquette de vitrail au sein de la chapelle Saint-Méen.
Pour des raisons de sécurité, la réalisation ne se fera pas avec du verre.

Début de l’atelier à 15h (se présenter 10 minutes avant le début)
Durée 2h

Tout public A partir de 7 ans, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.   .

Chapelle St Méen Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 22 76 03 45 

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English :

L’événement Famill’ archi: l’atelier du verrier Ploemel a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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