Les Aprèms Ludiques ! derrière la salle de sport du Groëz-Ven Ploemel

Informations pratiques

Ploemel

Les Aprèms Ludiques !

derrière la salle de sport du Groëz-Ven Salle Kolibri Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06 2026-10-04 2026-10-18 2026-11-01 2026-11-15

Oyez, oyez ! C’est l’heure de faire chauffer les méninges, de tester vos meilleures stratégies et d’échanger quelques beaux fous rires !

Notre mission faire vivre le jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux de rôle et animations familiales. Que vous soyez adepte de réflexion intense, grand connaisseur de tactique ou amateur de jeux d’ambiance accessibles, il y a forcément une table et des joueurs pour vous !

Pourquoi ce projet ? À la base, on cherchait une alternative sympa aux écrans pour nos enfants… et, soyons honnêtes, on avait envie de rencontrer de nouveaux partenaires de jeu dans le coin !

Les infos pratiques

Quand ? 1 à 2 dimanches par mois (+ en hiver, en été) , dès 14h. Conseil arrivez à l’heure pour lancer une partie sans devoir attendre qu’une table se libère

Pour qui ?Tout le monde: débutants comme joueurs aguerris, en solo, entre amis ou en famille.

Tarifs Adhésion annuelle 10 € et 5 € pour les moins de 16 ans.

Au menu de nos après-midis

Notre collection à découvrir des dizaines de jeux prêtés avec plaisir lors des séances (on compte sur vous pour prendre soin des boîtes et du matériel)

Vos propres pépites vous avez un coup de cœur à la maison ? Apportez-le, on adorerait le tester avec vous.

Une ambiance bienveillante du jeu dans le respect des règles, des échanges sympathiques et de la bonne humeur garantis.

À noter les enfants jusqu’à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Possibilité de 2 séances d’essai avant adhésion. .

derrière la salle de sport du Groëz-Ven Salle Kolibri Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 6 28 21 56 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Aprèms Ludiques ! Ploemel a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon