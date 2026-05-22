Ploemel

Fest noz, Arvest

Salle du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Depuis sa création en 2000, ARVEST n’a cessé d’explorer de nouveaux territoires entre musique à danser et chansons aux influences rock électro.

Ce groupe atypique concocte à sa manière un savant mélange de guitares, programmations et “kan ha diskan”.

Tout public .

Salle du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Fest noz, Arvest Ploemel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon